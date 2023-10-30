Кварацхелия занял 17‑е место в голосовании за «Золотой мяч»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия занял 17 е место по итогам голосования за «Золотой мяч», сообщает пресс служба награды.

По итогам прошлого сезона грузинский хавбек был признан лучшим игроком чемпионата Италии и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Вместе с «Наполи» 22 летний футболист стал чемпионом Италии.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник в Париже. Обладатель награды определяется путем голосования тренеров и капитанов национальных команд, а также журналистов.