Марцел Личка не видит проблем в российском судействе

«Я впервые слышу об этом. Вы первый, кто мне рассказал об этом. Интересно, почему принято такое решение? Каждый арбитр РПЛ, кто судил наши матчи, хорошо выполнял свою работу. Не вижу никаких проблем в российском судействе. Правда, иногда бывают спорные моменты у VAR, которые вызывают вопросы (смеётся). Поэтому для меня судьи РПЛ — хорошие специалисты, в матче с «Уралом» арбитр тоже отработал на приличном уровне», — приводит слова Лички «Матч ТВ».