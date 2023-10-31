Глава КДК РФС ответил, может ли «Спартак» опротестовать результат матча с «Факелом»

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не может рассмотреть протест какого либо клуба, связанный с качеством судейства, рассказал «Матч ТВ» глава юрисдикционного органа Артур Григорьянц.

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«Спартак» в 13 м туре МИР РПЛ уступил в гостях «Факелу» — 0:2. На 70 й минуте при счете 0:0 за вторую желтую карточку был удален защитник «красно белых» Срджан Бабич. Футболист в своей штрафной попал ногой по лицу нападающему воронежцев Евгению Маркову, который спустя минуту реализовал назначенный за этот фол пенальти.

Во вторник в службе коммуникаций РФС сообщили «Матч ТВ», что «Спартак» обратился в экспертно судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть решение главного судьи Владислава Безбородова показать вторую желтую карточку Бабичу.

— Может ли «Спартак» в случае признания ЭСК РФС ошибки со стороны судей опротестовать результат матча с «Факелом»?