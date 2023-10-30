Беллингем стал лучшим молодым футболистом года

Беллингем получил «Копа Трофи» как лучший молодой футболист года
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим молодым футболистом года по версии France Football.
Церемония проходит в Париже в театре «Шатле». 20 летний англичанин стал обладателем награды «Копа Трофи», лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.
Беллингем в летнее трансферное окно перешел из дортмундской «Боруссии» в «Реал». На счету хавбека 13 матчей во всех турнирах за мадридцев, 13 голов и 3 результативные передачи.
В 2022 году лучшим молодым футболистом был признан полузащитник «Барселоны» Гави.