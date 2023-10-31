Айтана Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча»
Сегодня, 30 октября, проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования женский «Золотой мяч» из рук теннисиста Новака Джоковича получила футболистка испанской «Барселоны» Айтана Бонмати.
В составе команды она выиграла Суперкубок Испании, обыграв «Реал Сосьедад» со счётом 3:0, Лигу чемпионов, одолев в финале немецкий «Вольфсбург», а также Ла Лигу, где после 30 матчей одержали 28 побед.
«Барса» один раз сыграла вничью с «Севильей» (1:1) и один раз уступила ЖФК «Мадрид» (1:2). Общее количество очков — 85, а ближайшим преследователем был ЖФК «Реал» Мадрид, у которого 75 очков. Также за этот сезон ЖФК «Барселона» забила 118 мячей и лишь десять пропустила.
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