Вратаря "Астон Виллы" освистали во время вручения приза Льва Яшина

Голкипера бирмингемской «Астон Виллы» и сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинеса освистали, когда он шел получать приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Зал встретил неодобрительным гулом оглашение имени победителя награды, а затем зрители перебивали его речь. За аргентинца вступился ведущий церемонии бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба.

Торжественная церемония прошла в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Мартинес был основным вратарем сборной Аргентины, которая в 2022 году выиграла чемпионат мира.