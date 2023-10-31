Месси прокомментировал получение "Золотого мяча"

Футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал получение престижной награды "Золотой мяч", передает "Би-би-си".

"Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить свою мечту. Я не мог себе представить, что у меня будет такая карьера", - сказал Месси.

По версии СМИ, в тройку главных кандидатов на борьбу за трофей входили Лионель Месси, Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"). Но именно аргентинца называли главным фаворитом. Претенденты были оглашены 6 сентября 2023 года.

Стоит отметить, что в список номинантов не вошел обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен".