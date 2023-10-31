"Барселона" поздравила Месси с восьмым "Золотым мячом"

По версии СМИ, в тройку главных кандидатов на борьбу за трофей входили Лионель Месси ("Интер Майами"), Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"). Но именно аргентинца называли главным фаворитом. Претенденты были оглашены 6 сентября 2023 года.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал французский нападающий Карим Бензема.