Газзаев назвал лучшего игрока матча ЦСКА - "Краснодар"

Тренер Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком матча ЦСКА - "Краснодар"
Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал вратаря красно-синих Игоря Акинфеева лучшим игроком матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", передает "Спорт-Экспресс".
"Безупречная игра капитана команды! Именно его я назвал бы лучшим игроком матча. Сколько очков он уже принес ЦСКА. Вновь можно снять перед ним шляпу", - сказал Газзаев.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол оформил Федор Чалов. В турнирной таблице чемпионата России "Краснодар" занимает первое место, набрав 28 очков.
ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл. Второе место занимает петербургский "Зенит", который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские "Крылья Советов", имеющие в активе 22 очка.
В следующем туре "Краснодар" на своем поле сыграет с "Крыльями Советов". Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским "Пари НН". Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.