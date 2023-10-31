Газзаев назвал лучшего игрока матча ЦСКА - "Краснодар"

"Безупречная игра капитана команды! Именно его я назвал бы лучшим игроком матча. Сколько очков он уже принес ЦСКА. Вновь можно снять перед ним шляпу", - сказал Газзаев.

ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл. Второе место занимает петербургский "Зенит" , который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские "Крылья Советов" , имеющие в активе 22 очка.

В следующем туре "Краснодар" на своем поле сыграет с "Крыльями Советов". Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским "Пари НН". Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.