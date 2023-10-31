Мбаппе прокомментировал победу Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что его бывший одноклубник Лионель Месси заслужил очередной «Золотой мяч».

В понедельник Месси получил восьмой «Золотой мяч» в карьере, церемония вручения прошла в Париже в театре «Шатле». Объявлять имя победителя вышел Дэвид Бекхэм.

— Лео, поздравляю с этой наградой! Ты заслуживаешь этого, — написал Мбаппе на странице в социальной сети.

Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Ближайшим преследователем Месси является португалец Криштиану Роналду, у которого пять подобных трофеев.