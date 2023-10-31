Хаби Алонсо повторил достижение «Байера» 44-летней давности

«Байер» победил «Фрайбург» в 9-м туре Бундеслиги – 2:1. Это восьмая победа подопечных Хаби Алонсо во всех турнирах.

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До этого команда выиграла у «Карабаха» (5:1), «Мольде» (2:1) и «Хеккена» (4:0) в Лиге Европе, у «Вольфсбурга» (2:1), «Кёльна» (3:0), Майнца (3:0) и «Хайденхайма» (4:1) в чемпионате Германии.

Общий счёт забитых и пропущенных голов – 25:5.

Таким образом, Хаби Алонсо стал первым тренером «Байера», выигравшим восемь матчей подряд во всех турнирах после того, как клуб вышел в Бундеслигу в 1979 году.