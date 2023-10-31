Месси: моя карьера в «ПСЖ» сложилась не так, как я надеялся

«Моя карьера в Париже сложилась не так, как я надеялся, по разным причинам. Я прожил в Париже два года, и у меня там очень хорошие друзья, мне очень понравился город. Мои сыновья полюбили этот город. Им тяжело было покинуть Париж, потому что они не хотели переезжать и хотели остаться в своей школе со своими друзьями.



Это невероятный город, в котором мне довелось пожить какое-то время. Со спортивной точки зрения всё сложилось не так, как я надеялся. Но я помню всё хорошее, что пережил в «ПСЖ», а таких моментов тоже было много», — приводит слова Месси RMC Sport.