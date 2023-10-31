Виктор Гусев отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

«Золотой мяч» заслужил Месси. Решающим фактором в выборе для меня стала победа Аргентины на чемпионате мира. К Кубку мира сборную привёл он. К тому же, хотя эмоциональный американский дебют Месси кто-то и отнесёт не к самому серьёзному в мире футбола, но он ведь так снова заставил говорить о себе весь мир. А это немало!» — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.