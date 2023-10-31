Генсек РФС ответил, планируют ли в организации отставку Мажича

«Кредит доверия у Мажича есть. В жизни всё случается, но вопрос смены главы не стоит на повестке дня у руководства РФС. Мы стремимся к тому, чтобы судейство было лучше. Очевидно, что и сами судьи не хотят ошибаться. Вся команда департамента судейства и судейского комитета работают над тем, чтобы судейство было лучше», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».