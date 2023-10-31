Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере – реакция мировых СМИ

«Лионель Месси сделал это снова, и невозможно радостно волноваться по поводу этого «Золотого мяча», потому что это золото было сделано в Катаре, – пишет Ole. – Эта награда – третья звезда, поэтому для Лео имеет ценность гораздо бóльшую, чем все семь «Мячей», которые он получил ранее. В свои 36 лет, после победы на чемпионате мира, которая разделила его карьеру на до и после, он не перестаёт совершенствоваться.



После финала чемпионата мира он сказал своей команде, что уже всего добился, но футбол хочет дать ему больше. Футбол не хочет, чтобы он уходил. Со дня подвига 18 декабря 2022 года ещё не прошло даже 11 месяцев, а Лео продолжает получать признание. И этот восьмой «Золотой мяч» единогласен. Конечно, были голоса за Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, но из превью возникло однозначное ощущение, что Лео собирается оставить награду себе, потому что он просто лучший в этом столетии. И лучший в истории.



Этот «Золотой мяч» завершит порочный круг. Семь раз, когда Месси получал награду и чувствовал, что не может насладиться этой наградой полноценно. Чего-то не хватало. Не хватало поднять самый желанный трофей. Но он никогда не сдавался. Он старался, много страдал и плакал. Он мог бы выбрать другой путь, но страсть и любовь к сборной взяли верх. И теперь всё на своих местах. Так что больше не ищите: восьмое чудо в этом мире — Лионель Месси».