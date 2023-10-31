Бывший полузащитник «Торпедо» и киевского «Динамо» Сергей Кормильцев заявил, что гордится российской тренерской школой в футболе.

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— Самое главное, что я хотел бы отметить по итогам этого тура, да и вообще по итогам прошедшей части чемпионата, это то, что я очень горд на нашу отечественную тренерскую школу. Карпин, Федотов, Ташуев, Юран, Осинькин… Их команды побеждают. И это еще раз доказывает, что не надо нам никого приглашать. Эти иностранцы с желтыми штанами бегают там что то, смотрят в планшеты… А ведь еще Радимов, Зырянов — тоже наша школа!

— Победа ЦСКА над «Краснодаром» — тоже тренерская?

— ЦСКА в этом матче сыграл очень правильно. Но и «Краснодар», если честно, был неплох. Даже переиграл в чем то армейцев. Но они грамотно сыграли по счету. Плюс сказались моменты, когда «Краснодар» не реализовывал моменты, когда Акинфеев выручал. Я Владимира Валентиновича Федотова знаю опосредованно, но такие тренеры и должны быть у нас, воспитывать таких игроков, как тот же Обляков. И тренера должны бояться. Я вот Лобановского в киевском «Динамо» боялся. Паническая атака была, когда его видел (смеется). Тренер должен быть авторитетом.

— «Краснодар» в ближайших турах может потерять лидерство?