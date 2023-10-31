Фанат, подозреваемый в расизме в отношении Милитао, отрицает свою вину

Болельщик «Валенсии», подозревающийся в оскорблении защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао на почве расизма, не признаёт свою вину. Об этом информирует Marca.

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Сообщается, что вчера, 30 октября, поклонник «Валенсии» предстал перед судом для дачи показаний. Болельщик признал, что он действительно показывал Милитао определённые жесты для того, чтобы привлечь его внимание, но отрицает, что эти жесты подразумевали под собой расистские оскорбления.