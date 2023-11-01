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Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан" в качестве тренера

Экс-форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может вернуться в итальянскую команду в качестве тренера. Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Corriere della Sera. Сейчас Ибрагимович думает над предложением владельца "Милана" Джерри Кардинале.

Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан" в качестве тренера
© twitter.com/svenskfotboll

Швед еще не решил, чем хочет заниматься после окончания карьеры. Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Его последним клубом был итальянский "Милан", в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также он становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Швед известен по выступлениям за амстердамский "Аякс", "Барселону", туринский "Ювентус", миланский "Интер", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач. Шведский форвард стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+.

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