Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан" в качестве тренера

Экс-форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может вернуться в итальянскую команду в качестве тренера. Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Corriere della Sera. Сейчас Ибрагимович думает над предложением владельца "Милана" Джерри Кардинале.

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Швед еще не решил, чем хочет заниматься после окончания карьеры. Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Его последним клубом был итальянский "Милан", в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также он становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.