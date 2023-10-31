Агент объяснил, почему Кики не играет за «Урал»

Кики не играет за «Урал» по решению тренера, травмы и конфликта нет, заявил агент
Защитник «Урала» Кики не выходит на поле в последних играх по решению тренера команды Виктора Ганчаренко, заявил агент футболиста Хелио Мартинс.
В трех последних матчах чемпионата России Кики оставался в запасе. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в составе «Урала», в которых отметился одной результативной передачей.
— У Кики нет травмы. Его отсутствие на поле — решение тренера. Но отмечу, что ни о каком конфликте речи нет. Три последних матча Кики разминался по 45 минут. Так бывает, это футбол. Кики — джентльмен и будет ждать своего шанса, — сказал Мартинс «РБ Спорт».
«Урал» с 16 очками занимает 10 е место в турнирной таблице МИР РПЛ.