Агент объяснил, почему Кики не играет за «Урал»

— У Кики нет травмы. Его отсутствие на поле — решение тренера. Но отмечу, что ни о каком конфликте речи нет. Три последних матча Кики разминался по 45 минут. Так бывает, это футбол. Кики — джентльмен и будет ждать своего шанса, — сказал Мартинс «РБ Спорт».