Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу

Австралия отказалась от борьбы за право проведения чемпионата мира 2034 года по футболу. Об этом сообщается на сайте Футбольной федерации страны (FFA).

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«Мы изучили все факторы и пришли к выводу, что не следует подавать заявку на проведение ЧМ в 2034 году», — говорится в сообщении.

В FFA отметили, что Австралия сосредоточится на заявках на проведение женского Кубка Азии в 2026 году, а также клубного чемпионата мира 2029 года.

Индонезия и Австралия планировали подать совместную заявку на проведение ЧМ 2034. Однако затем Индонезия отказалась от дальнейшей борьбы за проведение турнира и поддержала заявку Саудовской Аравии.

31 октября – последний день подачи заявок. На текущий момент официальную заявку подала только Саудовская Аравия.