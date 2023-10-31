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Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу

Австралия отказалась от борьбы за право проведения чемпионата мира 2034 года по футболу. Об этом сообщается на сайте Футбольной федерации страны (FFA).

Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу
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«Мы изучили все факторы и пришли к выводу, что не следует подавать заявку на проведение ЧМ в 2034 году», — говорится в сообщении.

В FFA отметили, что Австралия сосредоточится на заявках на проведение женского Кубка Азии в 2026 году, а также клубного чемпионата мира 2029 года.

Индонезия и Австралия планировали подать совместную заявку на проведение ЧМ 2034. Однако затем Индонезия отказалась от дальнейшей борьбы за проведение турнира и поддержала заявку Саудовской Аравии.

31 октября – последний день подачи заявок. На текущий момент официальную заявку подала только Саудовская Аравия.

Хозяева двух ближайших чемпионатов мира уже определены. В 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, а в 2030 году матчи турнира впервые примут шесть стран — Уругвай, Парагвай, Аргентина, Марокко, Португалия и Испания.

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