Овчинников оценил потенциал Мостового в качестве тренера

Сергей Овчинников оценил потенциал Александра Мостового в качестве тренера.

© Sports.ru

«Александр обучается на категории A+B. Она разрешена УЕФА для бывших футболистов. Так как любой игрок, который завершает карьеру или долго не тренирует, нуждается в базовых знаниях о построении тренировочного процесса, психологических нюансах, нутрициологии, было объединено две лицензии. После окончания такого обучения тренеры получают лицензию категории A, которая позволяет работать помощниками в клубах РПЛ, главными в клубах Первой лиги. Лицензия Pro – это уже следующий шаг.

Александр – молодец. Он большой футболист, у него большое понимание игры. Он интересен в своих суждениях. Процесс обучения у нас строится не на лекционном формате, а на формате обсуждения, работы в микрогруппах, практических занятиях. Здесь Мостовой раскрылся с самой лучшей стороны. Я вижу, что при определенных обстоятельствах, когда получит соответствующую лицензию, он сможет работать на самом высоком уровне.