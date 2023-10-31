Классен объяснил, почему не ушел из «Спартака» в аренду

«Летом ходили слухи, что я могу уйти в аренду в «Нефтчи»? Такой вариант действительно был. Но не сложилось. Как и до этого, когда почти отправился в Швейцарию. Где-то политика помешала, где-то клубы не договорились. В любом случае сейчас не жалею, что остался», — приводит слова Классена официальный сайт «Спартака».