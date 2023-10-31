«Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления Бабича в матче с «Факелом»

На 69-й минуте матча защитник красно-белых Срджан Бабич в своей штрафной ногой попал в лицо Евгению Маркову. За это главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, который Марков и реализовал. Бабичу показали желтую карточку, которая стала для него второй, в результате чего защитник был удален.