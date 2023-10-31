Аршавин назвал игрока, которого хочет видеть в «Зените»

«В этом сезоне у «Зенита» будут трансферы, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Клаудиньо, Вендел. Хотелось бы этого избежать. Я бы хотел, чтобы Пиняев перешел в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером — не знаю. Я говорил (председателю правления «Зенита») Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», — заявил экс-футболист.