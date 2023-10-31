«Бекхэм поздравил Беллингема с наградой

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил полузащитника «трёх львов» и мадридского «Реала» Джуда Беллингема с победой в номинации «Лучший молодой игрок года» по версии французской газеты France Football.

«Момент гордости для Джуда и его семьи», — написал Бекхэм в своей социальной сети.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.