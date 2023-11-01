Стало известно, на каком футболисте в РПЛ фолят чаще всего

Нападающий «Кранодара» Джон Кордоба — футболист, на котором чаще всего фолят в Российской Премьер-Лиге сезноа-2023/2024. За прошедшие 13 туров чемпионата страны на колумбийском форварде нарушили правила 33 раза, информирует телеграм-канал "Рустат".

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Второе место делят сразу два футболиста — Фернандо Костанца из «Крыльев Советов» и Клаудиньо из «Зенита». На них соперники нарушали правила по 29 раз.