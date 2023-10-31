Игрок «Барселоны» недоволен отношением клуба к себе и своей семье

По информации источника, немецкий полузащитник был расстроен тем, что после его приезда в Барселону клуб не помог футболисту и его семье с поиском жилья, транспорта, а также прочими бытовыми делами. В результате, Гюндоган и члены его семьи почувствовали себя «брошенными». Подчёркивается, что игрок обратился с соответствующей жалобой в клуб, в которой указал, какие аспекты с точки зрения отношения к футболистам, «Барселоне» стоит улучшить. В ответ на это, представители сине-гранатовых принесли Гюндогану извинения за сложившуюся ситуацию.