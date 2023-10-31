Игнатьев назвал слабое место Мбаппе

— Мбаппе пока не может похвастаться стабильностью, хотя тоже является выдающимся игроком, который делает многое для «ПСЖ» и для сборной Франции. Холанд — фигура номер один в «Манчестер Сити», в последней игре с «Манчестер Юнайтед» мы смогли лишний раз в этом убедиться.



Килиан умеет всё и в любом месте — за счет индивидуального мастерства он может обыграть кого угодно на любом участке поля. Эрлинг — более командный игрок, который может и попридержать мяч в определенный момент. За ними ближайшее будущее, — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».