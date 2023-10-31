Игнатьев назвал слабое место Мбаппе

Игнатьев назвал нестабильность слабым местом Мбаппе
Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе способен претендовать на звание лучшего игрока мира, если прибавит в стабильности, заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
В понедельник прошла церемония вручения «Золотого мяча», награду выиграл Лионель Месси. Мбаппе в голосовании занял третье место.
— Мбаппе пока не может похвастаться стабильностью, хотя тоже является выдающимся игроком, который делает многое для «ПСЖ» и для сборной Франции. Холанд — фигура номер один в «Манчестер Сити», в последней игре с «Манчестер Юнайтед» мы смогли лишний раз в этом убедиться.
Килиан умеет всё и в любом месте — за счет индивидуального мастерства он может обыграть кого угодно на любом участке поля. Эрлинг — более командный игрок, который может и попридержать мяч в определенный момент. За ними ближайшее будущее, — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».
В нынешнем сезоне 24 летний Мбаппе провел 12 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», забив 12 мячей.