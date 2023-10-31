Канчельскис: "Будем насиловать «Актобе», когда к ним придет Слуцкий"

«Для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером. Но для «Тобола» будет хорошо. Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придет. Все может быть, но его тренерские успехи в ЦСКА — это другая история. Время всё покажет. Мне не интересно, станет он тренером или нет. Пускай он ходит, занимается своими делами», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.