Канчельскис: "Будем насиловать «Актобе», когда к ним придет Слуцкий"

Канчельскис: Будем насиловать «Актобе», когда к ним придёт Слуцкий
Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис прокомментировал информцию о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Актобе».
«Для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером. Но для «Тобола» будет хорошо. Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придет. Все может быть, но его тренерские успехи в ЦСКА — это другая история. Время всё покажет. Мне не интересно, станет он тренером или нет. Пускай он ходит, занимается своими делами», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Сегодня, 31 октября, Meta-ratings.kz сообщил, что бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий может возглавить казахстанский «Актобе».
По информации источника, на эту должность также рассматривается главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Специалист может получить предложение о работе, если нынешний тренер «Актобе» Андрей Карпович уйдет из клуба.
По итогам сезона 2023/24 «Актобе» занял третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Благодаря этому достижению команда получила право сыграть в первом раунде отбора Лиги конференций следующего сезона.
Последним клубом Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. С тех пор 52-летний специалист находится без работы.