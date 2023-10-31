Источник: Месси изъявил желание стать спортивным директором «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, с 2023 года выступающий за американский «Интер Майами», хотел бы стать спортивным директором каталонского клуба. Об этом сообщает El Chiringuito.

© Чемпионат.com

Однако, как информирует источник, в случае, если Ассоциация футбола Аргентины (AFA) предложит именитому нападающему пост технического директора в аргентинской национальной команде, он сделает выбор в пользу этой должности.

Напомним, вчера, 30 октября состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту минувшего сезона по версии французской газеты France Football. По итогам голосования Месси был награждён «Золотым мячом», ставшим восьмым в его карьере.