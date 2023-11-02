«Спартак» отказался от трансфера защитника «Жироны»

«Спартак» отказался от покупки центрального защитника Сантьяго Буэно, сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, «Жирона» была готова продать футболиста за 10-11 миллионов евро. Возможная зарплата Буэно в «Спартаке» могла составить 1,5-2 миллиона евро.

Отмечается, что спортивный блок красно-белых принял решение отказаться от этой сделки.

Буэно перешел из «Жироны» в «Вулверхэмптон» в августе 2023 года за 12 миллионов евро. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость уругвайца 8 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний центральный защитник принял участие в трех матчах «Вулверхэмптона» во всех турнирах и не отметился результативными действиями (186 минут).