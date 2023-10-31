ФИФА обвинили в нарушении собственной политики в области прав человека

Американская неправительственная организация Human Rights Watch обвинила ФИФА в том, что она не следует собственной политики в области прав человека по причине того, что на проведение чемпионата мира 2034 года претендует Саудовская Аравия. Об этом информирует Daily Mail.

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Сообщается, что американская организация поставила под сомнение соблюдение прав человека в Саудовской Аравии, отметив, что, в частности, в этой стране притесняются женщины.

Подчёркивается, что в феврале текущего года организация связывалась с ФИФА для того, чтобы запросить подробную информацию о том, будет ли проведена соответствующая проверка при выборе следующей страны, которая должна стать хозяйкой чемпионата мира. Однако представители ФИФА не отреагировали на подобный запрос.