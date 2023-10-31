Винисиус продлил контракт с «Реалом»

Напомним, перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году за € 35 млн. Предыдущий контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. В нынешнем сезоне бразильский вингер сыграл в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.