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Вингер «Реала» Винисиус продлил контракт с клубом до 2027 года

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пролонгировал трудовое соглашение с клубом до 2027 года.

Винисиус продлил контракт с «Реалом»
© Чемпионат.com

«История, которую ещё предстоит написать», — сказано в официальном аккаунте «Реала» в X (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что новый контракт Винисиуса будет предполагать увеличение зарплаты.

Напомним, перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году за € 35 млн. Предыдущий контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. В нынешнем сезоне бразильский вингер сыграл в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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