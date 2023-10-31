Роналду отреагировал на присуждение Месси восьмого "Золотого мяча"

Испанское издание AS в социальной сети опубликовало видеоролик, в котором журналист Томас Ронсеро анализирует получение аргентинцем приза. В комментарии к посту говорится:

«Привет, друзья, то, о чем мы знали, свершилось. Они собирались снова вручить Месси Золотой мяч. Поздравляю Лео, поздравляю чемпиона».

Роналду в комментариях к записи поставил четыре смеющихся эмодзи. Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник в Париже. 36 летний форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Месси стал обладателем награды в восьмой раз, Роналду завоевывал награду пять раз.