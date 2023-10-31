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Роналду отреагировал на вручение Месси восьмого «Золотого мяча»

Нападающий саудовского «Аль Насра» Криштиану Роналду отреагировал на вручение форварду «Интер Майами» Лионелю Месси награды «Золотой мяч».

Роналду отреагировал на присуждение Месси восьмого "Золотого мяча"
© globallookpress.com

Испанское издание AS в социальной сети опубликовало видеоролик, в котором журналист Томас Ронсеро анализирует получение аргентинцем приза. В комментарии к посту говорится:

«Привет, друзья, то, о чем мы знали, свершилось. Они собирались снова вручить Месси Золотой мяч. Поздравляю Лео, поздравляю чемпиона».

Роналду в комментариях к записи поставил четыре смеющихся эмодзи. Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник в Париже. 36 летний форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Месси стал обладателем награды в восьмой раз, Роналду завоевывал награду пять раз.