Роналду отреагировал на присуждение Месси восьмого "Золотого мяча"

Нападающий саудовского «Аль Насра» Криштиану Роналду отреагировал на вручение форварду «Интер Майами» Лионелю Месси награды «Золотой мяч».
Испанское издание AS в социальной сети опубликовало видеоролик, в котором журналист Томас Ронсеро анализирует получение аргентинцем приза. В комментарии к посту говорится:
«Привет, друзья, то, о чем мы знали, свершилось. Они собирались снова вручить Месси Золотой мяч. Поздравляю Лео, поздравляю чемпиона».
Роналду в комментариях к записи поставил четыре смеющихся эмодзи. Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник в Париже. 36 летний форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Месси стал обладателем награды в восьмой раз, Роналду завоевывал награду пять раз.