Агент высказался о будущем в «Зените» Вендела и Клаудиньо

«У Вендела есть контракт с «Зенитом», как и у Клаудиньо. Я думаю, что они могут уйти из «Зенита», если клубу поступит хорошее предложение. Но нет оснований говорить, что они реально могут покинуть клуб зимой. Зимнее трансферное окно всегда более специфическое по сравнению с летним», - приводят слова Барбозы «РИА Новости Спорт».