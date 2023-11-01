Агент высказался о будущем в «Зените» Вендела и Клаудиньо

Барбоза: Нет оснований говорить, что Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит»
Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о будущем в «Зените» полузащитников Вендела и Клаудиньо.
«У Вендела есть контракт с «Зенитом», как и у Клаудиньо. Я думаю, что они могут уйти из «Зенита», если клубу поступит хорошее предложение. Но нет оснований говорить, что они реально могут покинуть клуб зимой. Зимнее трансферное окно всегда более специфическое по сравнению с летним», - приводят слова Барбозы «РИА Новости Спорт».
26-летний Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Сумма трансфера составила 20,3 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 24 млн евро.
Вендел сыграл 13 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста в нынешнем сезоне.
26-летний Клаудиньо перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила 12 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.
Клаудиньо провел 19 матчей в нынешнем сезоне, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Летом 2023 года в бразильских СМИ регулярно появлялась информация об интересе местных клубов к Венделу и Клаудиньо, первый из которых даже пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита», пытаясь оформить свой трансфер во «Фламенго».
В летнее трансферное окно «Зенит» покинул бразильский нападающий Малком, перешедший в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.