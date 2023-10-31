Названо преимущество «Спартака» над «Краснодаром» в кубковом матче

«Конечно, «Спартак» будет играть на победу. Вокруг тренера и команды сложилась не лучшая ситуация, команда идет на седьмом месте — это не годится. В Кубке они уже вышли в следующий этап, и матч такой значимости не имеет. Но у «Спартака» нет костяка, стартового состава. 22 человека претендуют на попадание в основу, и любая ярко сыгранная встреча каждому дает шанс в следующем матче выйти в старте. Так что здесь «Спартак» имеет преимущество только в этом плане: люди, которые будут в заявке, не имеют уверенности, что будут в стартовом составе в следующем туре чемпионата», — считает Гладилин.