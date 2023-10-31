«Зенит» назвали зависимым от бразильцев

«Возможно, Клаудиньо пропустит ряд матчей — а это очень важный игрок. Не дай бог, Вендел переедет в какую-то европейскую команду, у «Зенита» начнутся проблемы. Раньше все говорили: неужели там бразильцы решают? Но мы видим, что они действительно строят игру команды, и от них очень многое зависит. Даже индивидуальные действия того же Клаудиньо — передачи, проходы, голы. Кассьерра очень хорош, забил 10 голов за 13 туров, это тоже о многом говорит.



Семак уже пробует играть в два нападающих, потому что понимает, что нужно побеждать, и получается совсем другой футбол. Но проблемы в обороне все равно видны», — считает Деменко.