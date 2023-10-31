Канчельскис отметил прогресс Головина

«Головин здорово прибавил. Он, можно сказать, оброс мясом и наконец-то стабильно играет на высоком уровне. То, что он так много забивает из-за пределов штрафной говорит в первую очередь о мастерстве Саши. Это навык, которым обладают единицы. В принципе, Головин мог бы сейчас усилить любой клуб из топ-6 европейских чемпионатов», приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».