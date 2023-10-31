Канчельскис отметил прогресс Головина

Канчельскис: Головин мог бы сейчас усилить любой клуб из топ-6 европейских чемпионатов
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Головин здорово прибавил. Он, можно сказать, оброс мясом и наконец-то стабильно играет на высоком уровне. То, что он так много забивает из-за пределов штрафной говорит в первую очередь о мастерстве Саши. Это навык, которым обладают единицы. В принципе, Головин мог бы сейчас усилить любой клуб из топ-6 европейских чемпионатов», приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Также Канчельскис добавил, что будь Головин французом, уехал бы в «Челси» за €100 млн, но сейчас в АПЛ ему путь закрыт из-за паспорта.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Головина в 30 млн евро.
В нынешнем сезоне Головин сыграл девять матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. 27-летний полузащитник был признан лучшим игроком «Монако» в сентябре.