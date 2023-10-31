Тен Хаг после прихода Рэтклиффа потеряет влияние на трансферы «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг не будет влиять на трансферы «МЮ» после прихода Джима Рэтклиффа.

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Напомним, глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов – ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.

По информации iNews, несмотря на падение результатов «МЮ» и недавнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3), Рэтклифф по-прежнему верит в тен Хага и не планирует менять главного тренера после официального приобретения акций клуба.

Однако с приходом Рэтклиффа влияния тен Хага на трансферы «Манчестер Юнайтед» существенно сократится. В частности, бизнесмену не нравится, что нидерландский специалист отдает предпочтение игрокам, выступавшим в Эредивизи.