Шалимов проанализировал поражение «Спартака» в матче с «Факелом»

«Сначала по полю по двум составляющим. Первое — это проверка на физическую готовность, потому что во втором тайме, как правило, ноги «подсаживаются», если есть проблемы с физикой. Второе — это вопрос подготовки к такого качества газону. На мой взгляд, играть это поле позволяло — я не увидел ни одного момента, где бы мяч после паса катился, а потом остановился в луже. Более того — дождь сделал поле быстрее по сравнению с обычным, когда в сухую погоду на высокой траве мяч катится медленно.

Важна подготовка к игре. О том, что в Воронеже накануне матча начнётся дождь, было известно из прогноза погоды. На это надо обращать внимание — и предположить, что будет на газоне, менять игру, упрощать её. Тут же я видел, что «Спартак» не рисковал только при игре в обороне, когда не катили мяч вратарю, а выбивали в аут. Огромное значение приобретает большой форвард, когда через него идёт упрощение — пример такого мы видели в «Зените», где были Ракицкий, Дзюба и Азмун. У «Спартака» есть и игроки, способные отдать хороший пас на высокого форварда, и есть высокий Соболев. Вопрос — в подготовке, в том, что наигрывать варианты надо за неделю перед игрой. Но «Спартак» играет иначе, Соболев всё время стремился к мячу, а не за спину защитникам. Не могу сказать, что Соболев не бился — наоборот, бились и он, и остальные. Но «Факел» использовал нюансы поля лучше и заслуженно победил», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».