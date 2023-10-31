«Милан» может уволить Пиоли, если не выйдет в плей-офф ЛЧ. Попадания в топ-4 в Серии А будет мало (La Repubblica)
Стефано Пиоли может покинуть пост главного тренера «Милана».
По сведениям La Repubblica, будущее 58-летнего специалиста может оказаться под вопросом в том случае, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
Утверждается, что одного лишь попадания в топ-4 Серии А Джерри Кардинале, владельцу «россонери», будет недостаточно.
После трех туров группового этапа «Милан» занимает в квартете с «ПСЖ», «Боруссией» Дортмунд и «Ньюкаслом» последнее место, набрав 2 очка и ни разу не забив.
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«Милан» может уволить Пиоли, если не выйдет в плей-офф ЛЧ. Попадания в топ-4 в Серии А будет мало (La Repubblica)
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