«Милан» может уволить Пиоли

Стефано Пиоли может покинуть пост главного тренера «Милана».

По сведениям La Repubblica, будущее 58-летнего специалиста может оказаться под вопросом в том случае, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Утверждается, что одного лишь попадания в топ-4 Серии А Джерри Кардинале, владельцу «россонери», будет недостаточно.