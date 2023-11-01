Силкин: «Динамо» способно на топ-3 в РПЛ
Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы команды на призерство в чемпионате России.
«Цели «Динамо» — топ-3 и победа в Кубке? Пока рано говорить об этом, в конце сезона посмотрим. Команда способна на это, но сделать это будет нелегко. В чемпионате же не одно «Динамо» играет, есть много команд, которые будут бороться за медали», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».
29 октября «Динамо» обыграло «Урал» в 13-м туре РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе московской команды голами отличились Константин Тюкавин и Битело.
8 октября «Динамо» встретится с «Факелом» в матче 14-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве.
После 13 туров «Динамо» на 4 месте в РПЛ, у подопечных Йокановича 21 очко.