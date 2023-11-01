Силкин: «Динамо» способно на топ-3 в РПЛ

«Цели «Динамо» — топ-3 и победа в Кубке? Пока рано говорить об этом, в конце сезона посмотрим. Команда способна на это, но сделать это будет нелегко. В чемпионате же не одно «Динамо» играет, есть много команд, которые будут бороться за медали», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».