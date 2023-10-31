Аршавин: такие, как я, рождаются нечасто

«Почему у клуба пока не получается полу­чить таких игроков, какими были Аршавин, Кержаков? Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто, как бы мы ни работали в академ­ии. Сейчас подходят иг­роки 2004-2005 год­ов рождения. У нас талантл­ивые команды, есть сильные игроки», — сказал Аршавин.