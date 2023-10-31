«Зенит» вырвал победу у «Крыльев Советов» в Кубке России

Завершилась встреча 6-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» . Матч прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи . «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.

На 60-й минуте матча нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт. Однако во время голевой атаки полузащитник петербуржцев Александр Коваленко сыграл рукой. Мяч не был засчитан после проверки VAR.Тем не менее на 87-й минуте Сергеев всё-таки забил легитимный мяч и вырвал победу для своей команды.