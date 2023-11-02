Суарес может воссоединиться с Месси в одной команде

Луис Суарес может воссоединиться с Лионелем Месси в одной команде.

Уругвайский нападающий близок к переходу в «Интер Майами», сообщает El Pais. Футболист и клуб уже провели переговоры при помощи электронной почты, стороны планируют заключить контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Отмечается, что проблемы с коленом, ранее возникшие у игрока, решаются – Суарес каждый день проходит необходимые процедуры, нагрузки контролируются.

Ожидается, что уругваец прилетит в Майами для согласования последних деталей контракта в декабре. Он планирует сделать это после завершения сезона с «Гремио».

Контракт 36-летнего форварда с бразильским клубом действует до конца 2023 года. Статистику игрока можно найти здесь.