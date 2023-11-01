Полузащитник «Зенита» Коваленко оценил свою игру в матче с «Крыльями Советов»

«Свою игру оценю на 3 с плюсом. Но эмоции только положительные. Всегда приятно выходить и играть. Сегодня сыграл примерно до 70 минуты — давно не было такой усталости. Но это приятная усталость.



Все матчи принципиальные. Особенно — против бывшей команды. Поэтому рад, что вышел сегодня», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.