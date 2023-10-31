Стало известно место проведения финала Чемпионата мира по футболу-2034

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что финал чемпионата мира по футболу-2034 состоится в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта, чемпионат мира – идеальная демонстрация идеи единства и инклюзивности», — заявил он.

Отмечается, что ближайший ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике, а первые игры ЧМ-2030 состоится в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Финал соревнований 2030 года пройдёт в Испании, Португалии и Марокко.