Слуцкий не хочет возвращаться к работе тренером

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий не заинтересован в работе в казахстанском «Актобе», сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По словам источника, информация об интересе «Актобе» в кандидатуре Слуцкого не соответствует действительности. Специалист не заинтересован в возвращении к тренерской деятельности, бывший наставник сборной России отдает предпочтение различным активностям в медиа пространстве. Слуцкий может поменять свое решение в будущем, но сделает ли он это – неизвестно.

Также отмечается, что участие в различных проектах приносит Слуцкому около 100 млн рублей в год.

Об интересе «Актобе» к Слуцкому 31 октября сообщил портал Metaratings. По той информации, клуб также рассматривал кандидатуру главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.