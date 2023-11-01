Слуцкий не хочет возвращаться к работе тренером из-за дохода в 100 миллионов рублей
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий не заинтересован в работе в казахстанском «Актобе», сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По словам источника, информация об интересе «Актобе» в кандидатуре Слуцкого не соответствует действительности. Специалист не заинтересован в возвращении к тренерской деятельности, бывший наставник сборной России отдает предпочтение различным активностям в медиа пространстве. Слуцкий может поменять свое решение в будущем, но сделает ли он это – неизвестно.
Также отмечается, что участие в различных проектах приносит Слуцкому около 100 млн рублей в год.
Об интересе «Актобе» к Слуцкому 31 октября сообщил портал Metaratings. По той информации, клуб также рассматривал кандидатуру главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.
52-летний Слуцкий прекратил футбольную деятельность после увольнения из «Рубина» в ноябре 2022 года. За свою тренерскую карьеру специалист успел поработать с «Москвой», «Крыльями Советов», ЦСКА, «Халл Сити», «Витессом» и другими командами.