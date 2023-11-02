Головин признан лучшим футболистом «Монако» второй месяц подряд

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает пресс служба клуба.
Российский футболист признается лучшим игроком второй месяц подряд.
Всего в нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел 9 матчей, в которых забил 4 мяча.
После 10 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков и отставая от лидирующей «Ниццы» на два балла.
Следующий матч в чемпионате Франции команда проведет 5 ноября против «Бреста».