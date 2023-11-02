Головин признан лучшим футболистом «Монако» второй месяц подряд

Всего в нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел 9 матчей, в которых забил 4 мяча.

После 10 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков и отставая от лидирующей «Ниццы» на два балла.