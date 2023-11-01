Mash: экс-защитника сборной России Алексея Бугаева задержали с наркотическими веществами

42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона, сообщает телеграм-канал Mash.

Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

При задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.